Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 16 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 1- 3° тепла, днем 4-6° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 мм.рт. ст. до 770 мм. рт. ст.

Относительная влажность 60-70%.

В районах Азербайджана местами осадки, ожидается снег, умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, днем 0-5° мороза.

Ночью и утром на дорогах в горных районах ожидается гололедица.