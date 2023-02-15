Предстоит проделать большую работу по развитию муниципалитетов

Сегодня в Азербайджане предстоит проделать большую работу по развитию и совершенствованию действующих муниципалитетов. Из года в год мы сталкиваемся с новыми проблемами в этой области.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам заместитель министра юстиции Вилаят Захиров.

Он отметил, что одной из главных проблем в этой сфере - слабые финансовые ресурсы муниципалитетов.

По словам Захирова, в законодательстве есть определенные возможности.

"Муниципалитеты иногда не могут должным образом использовать имеющиеся возможности. Это препятствует увеличению их финансовых возможностей. Еще одна проблема - отсутствие списка объектов налогообложения, находящихся на территории муниципалитетов. Если этот список будет уточнен, станет возможным взимание соответствующих налогов, и удастся избежать в будущем финансовых трудностей",- сказал он.