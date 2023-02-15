В Баку приостановлена деятельность этого ресторана

Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечается, что в ходе проверки в ресторане Möhtəşəm Məkan, расположенном в Насиминском районе Баку, были выявлены многочисленные недочеты в сфере пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Было принято решение о приостановке работы ресторана, копия решения передана представителю объекта.