https://news.day.az/society/1538324.html В Баку приостановлена деятельность этого ресторана - ФОТО - ВИДЕО
В Баку приостановлена деятельность этого ресторана - ФОТО - ВИДЕО
Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжает принимать необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности в стране.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Отмечается, что в ходе проверки в ресторане Möhtəşəm Məkan, расположенном в Насиминском районе Баку, были выявлены многочисленные недочеты в сфере пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам государства.
Было принято решение о приостановке работы ресторана, копия решения передана представителю объекта.
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