Стало известно, где похоронят погибших при землетрясении азербайджанских студентов

Тела азербайджанских студентов, оказавшихся под завалами из-за землетрясения в турецком городе Малатье 6 февраля, будут доставлены на родину завтра, 16 февраля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lent.az, стало известно, где их похоронят.

Самир Гулиев, студент III курса факультета психологии Университета имени Иненю в Малатье, будет похоронен в Гедабеке, где проживает его семья.

Студент магистратуры этого же вуза Гюндуз Назарзаде будет похоронен в Сумгайыте, а студент IV курса Хюмам Исмайыллы - на кладбище в Джорате.

Кроме того, тело Шахина Велиева, учившегося на последнем курсе университета, будет предано земле на кладбище в Гяндже.

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Началась подготовка к доставке в Азербайджан тел студентов, погибших 6 февраля в результате землетрясения в турецком городе Малатья.

Как передает Day.Az, об этом на запрос "Qafqazinfo" сообщил начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

А.Гаджизаде отметил, что тела планируется доставить этой ночью (16 февраля) около 02:00: "Есть определенные правила процедуры, для выполнения которых тела сначала будут доставлены из Малатьи в Стамбул. И из Стамбула в Анкару, а затем в Азербайджан".

Представитель МИД еще раз пожелал терпения семьям азербайджанских студентов.