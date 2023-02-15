Вниманию желающих поступить на госслужбу

Названы даты очередных экзаменов по приему на госслужбу, для получения сертификата профессионального бухгалтера и вступительных экзаменов в докторантуру, которые Государственный экзаменационный центр планирует провести в 2023 году.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, расписание экзаменов на сайте центра в раздел "Təqvim".

Если будут внесены какие-либо изменения в расписание экзаменов, общественность будет проинформирована об этом заранее.