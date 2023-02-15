https://news.day.az/society/1538370.html Вниманию желающих поступить на госслужбу
Вниманию желающих поступить на госслужбу
Названы даты очередных экзаменов по приему на госслужбу, для получения сертификата профессионального бухгалтера и вступительных экзаменов в докторантуру, которые Государственный экзаменационный центр планирует провести в 2023 году.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, расписание экзаменов на сайте центра в раздел "Təqvim".
Если будут внесены какие-либо изменения в расписание экзаменов, общественность будет проинформирована об этом заранее.
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