https://news.day.az/society/1538403.html Крупная кража в Баку
Крупная кража в Баку
В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку со склада компании украли цветные металлы на сумму 32 800 манатов.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 6-го отделения полиции РУП, были выявлены и задержаны подозреваемые в совершении кражи жители Губадлинского и Шекинского районов Арзуман Ахмедов и Хилал Ахмедов, а также жители столицы Эльвин Аскеров и Ровшан Ибрагимов.
По данному факту проводится расследование.
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