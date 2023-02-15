Крупная кража в Баку

В поселке Баладжары Бинагадинского района Баку со склада компании украли цветные металлы на сумму 32 800 манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками 6-го отделения полиции РУП, были выявлены и задержаны подозреваемые в совершении кражи жители Губадлинского и Шекинского районов Арзуман Ахмедов и Хилал Ахмедов, а также жители столицы Эльвин Аскеров и Ровшан Ибрагимов.

По данному факту проводится расследование.