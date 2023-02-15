Из Агджабединского района направлена гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Из Агджабединского района Азербайджана направлена гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения в братской Турции.

Как сообщает в среду Day.Az, к кампании помощи, организованной совместно Карабахским региональным офисом Центра образования молодежи Азербайджана и Агджабединской районной организацией партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), присоединились представители управлений, предприятий и организаций, а также районная общественность. Помощь включает в себя палатки, теплую одежду, лекарства, одеяла, продукты питания, чай, детское питание и подгузники, а также другие вещи в соответствии с перечнем AFAD.

Согласно информации организаторов, вся гуманитарная помощь была рассортирована и упакована волонтерами, ветеранами, спортсменами в Карабахском региональном офисе Центра образования молодежи, погружена в грузовые машины и отправлена Агджабединской районной организацией партии в пункт сбора гуманитарной помощи в Баку для доставки в братскую Турцию.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.