Азербайджанские волонтеры оказывают медпомощь пострадавшим от землетрясения в Турции

В рамках масштабной кампании помощи со стороны Азербайджанского государства и народа жертвам землетрясения в Турции азербайджанские волонтеры оказывают различные услуги местному населению.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Молодежном фонде АР.

Волонтеры каждый день организовывают раздачу еды, гумпомощи и лекарств в четырех разных пунктах, а также помогают с очисткой территории и т.д.

Кроме того, на территории, где работают волонтеры, установлены четыре палатки различного назначения. Также был установлен спецпункт, где местным жителям раздают воду, чай, продукты и дровяные печи, привезенные из Азербайджана.

Волонтеры также приняли участие в установке палаток Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) в различных районах города. Представители МЧС Азербайджана посетили лагерь наших волонтеров, на месте ознакомились с жилыми и служебными помещениями, а также продовольственными и лекарственными запасами.

За прошедший день наши волонтеры оказали услуги жителям четырех сел, пострадавших от землетрясения. Также добровольцы из АР с медицинским образованием предоставили медицинскую помощь более чем 10 местным жителям.