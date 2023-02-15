Еще один ветеран Отечественный войны вернулся на родину после лечения

Ветеран Отечественной войны Агаев Эльсевяр Сарван оглы, получивший тяжелое ранение в боях за Ходжавенд, завершил лечение в Турции и вернулся на родину.

Об этом Day.Az сообщили в Фонде "YAŞAT".

Для обращения в Фонд "YAŞAT" и ознакомления с ее деятельностью действует портал yashat.gov.az. Для ознакомления с отчетами Фонда о проделанной работе, следует перейти по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Сведения можно получить позвонив в Инфо-центр Фонда по номеру 8110.