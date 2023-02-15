https://news.day.az/society/1538424.html Еще один ветеран Отечественный войны вернулся на родину после лечения - ФОТО
Еще один ветеран Отечественный войны вернулся на родину после лечения - ФОТО
Ветеран Отечественной войны Агаев Эльсевяр Сарван оглы, получивший тяжелое ранение в боях за Ходжавенд, завершил лечение в Турции и вернулся на родину.
Об этом Day.Az сообщили в Фонде "YAŞAT".
Для обращения в Фонд "YAŞAT" и ознакомления с ее деятельностью действует портал yashat.gov.az. Для ознакомления с отчетами Фонда о проделанной работе, следует перейти по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.
Сведения можно получить позвонив в Инфо-центр Фонда по номеру 8110.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре