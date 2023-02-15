Названы даты вступительных экзаменов на госслужбу и докторантуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал даты очередных вступительных экзаменов для поступления на государственную службу, в докторантуру и получения сертификата профессионального бухгалтера.

Как сообщили в среду Day.Az в Центре, расписание экзаменов доступно в разделе "Календарь" на сайте ГЭЦ.

Рекомендуем гражданам регулярно следить за этим разделом сайта. Доводим до сведения участников, что график проведения экзаменов может быть изменен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки и прочих обстоятельств. При определении и изменениях дат экзаменов, общественность будет проинформирована об этом заранее.