Названы даты вступительных экзаменов на госслужбу и докторантуру
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал даты очередных вступительных экзаменов для поступления на государственную службу, в докторантуру и получения сертификата профессионального бухгалтера.
Как сообщили в среду Day.Az в Центре, расписание экзаменов доступно в разделе "Календарь" на сайте ГЭЦ.
Рекомендуем гражданам регулярно следить за этим разделом сайта. Доводим до сведения участников, что график проведения экзаменов может быть изменен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки и прочих обстоятельств. При определении и изменениях дат экзаменов, общественность будет проинформирована об этом заранее.
|
Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа А)
|
12 марта
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Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа В)
|
30 апреля
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Экзамен на сертификат профессионального бухгалтера (I этап)
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7 мая
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Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа А)
|
14 мая
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Тестовый экзамен по продолжению деятельности на госслужбе
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14 мая
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Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа В)
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18 июня
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Экзамен по иностранному языку для кандидатов в докторантуру
Экзамен по иностранному языку для докторантов и диссертантов
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18 июня
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Экзамен на сертификат профессионального бухгалтера (II этап)
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18 июня
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Докторантура (разговорный блок)
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23-25 июня
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Экзамен по азербайджанскому языку (государственному языку) для иностранцев и лиц без гражданства, обучающихся в докторантуре и диссертантуре
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19 июня
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Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа А)
|
30 июля
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Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа В)
|
13 августа
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Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа А)
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3 сентября
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Тестовый экзамен по продолжению деятельности на государственной службе
|
3 сентября
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Экзамен на сертификат профессионального бухгалтера (I этап)
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17 сентября
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Экзамен на сертификат профессионального бухгалтера (II этап)
|
8 октября
|
Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа В)
|
8 октября
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Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа А)
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12 ноября
|
Тестовый экзамен по продолжению деятельности на госслужбе
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12 ноября
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Экзамен на сертификат профессионального бухгалтера (I этап)
|
12 ноября
|
Экзамен на сертификат профессионального бухгалтера (II этап)
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26 ноября
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Экзамен по иностранному языку для докторантов и диссертантов
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10 декабря
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Экзамен по азербайджанскому языку (государственному языку) для иностранцев и лиц без гражданства, обучающихся в докторантуре и диссертантуре
|
10 декабря
|
Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа В)
|
17 декабря
|
Докторантура (разговорный блок)
|
17 декабря
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