https://news.day.az/society/1538434.html В Баку завершено строительство еще одного надземного пешеходного перехода - ФОТО - ВИДЕО
В Баку завершено строительство еще одного надземного пешеходного перехода - ФОТО - ВИДЕО
В Баку завершено строительство еще одного надземного пешеходного перехода.
Как сообщили в среду Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, новый надземный пешеходный переход построен на одном из участков автомобильной дороги Гала - Пираллахи.
Проектная длина перехода составляет 65,4 метра, ширина - 4,5 метра, длина пролетной части - 50,6 метра. Переход, высота которого составляет 5,5 метра, возведен из решетчатых металлоконструкций.
Для обеспечения комфортного передвижения лиц с ограниченными физическими возможностями здесь в соответствии с международными стандартами установлены пешеходные пандусы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре