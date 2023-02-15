https://news.day.az/society/1538450.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено еще 24 случая заражения коронавирусом, 31 человек вылечился.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 038 человек вылечились, 10 099 скончались, число активных больных - 138.
За прошедшие сутки проведено 1 552 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 509 420 тестов.
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