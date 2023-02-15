Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 425 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 155, вторую дозу получили 109, бустерную дозу - 144 человека. Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 17.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 946 175, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 403 374, вторую дозу получили 4 878 173, бустерную дозу - 3 399 185 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 265 443 человека.