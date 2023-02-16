На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в Центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в направлении станции метро "20 января";
4. Круг "20 января";
5. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
6. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
7. Улица Кероглу Рагимова, начиная от улицы Гюляры Гадирбековой, в направлении улицы ак. Гасана Алиева;
8. Улица Рашида Бейбутова, в направлении Центрального банка;
9. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в направлении парка "Деде Горгуд";
10. Улицы 28 Мая и Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
11. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
12. Проспект Бабека, в направлении центра;
13. Улица Ниязи, в направлении круга Азнефть;
14. Улица Узеира Гаджибейли, от Джаванширского моста до пересечения с проспектом Азадлыг;
15. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
16. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага, в направлении круга Азнефть.
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