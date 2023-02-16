https://news.day.az/society/1538531.html К сведению поступающих в магистратуру
К сведению поступающих в магистратуру
19 февраля состоится вступительный экзамен в магистратуру вузов и Национальной Академии Наук Азербайджана.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).
Было отмечено, что экзамен будет организован в семи городах и районах страны. Экзамен начнется в 11:00 и продлится 3 часа. Утверждены заявки на участие в экзамене 18 724 бакалавров.
В настоящее время проверяются экзаменационные помещения, создаются необходимые условия для проведения экзамена.
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