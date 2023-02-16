В Азербайджане пропала 34-летняя женщина

34-летняя Чинара Барышова, проживающая в Пираллахинском районе, вышла из дома 20 января и не вернулась.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины на фотографии, просят сообщить на горячую линию "102" МВД, а также в Пираллахинский РУП по телефонам: (012) 457-02-02 и (050) 670-08-06.