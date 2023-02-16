https://news.day.az/society/1538578.html В Азербайджане пропала 34-летняя женщина - ФОТО
В Азербайджане пропала 34-летняя женщина - ФОТО
34-летняя Чинара Барышова, проживающая в Пираллахинском районе, вышла из дома 20 января и не вернулась.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении женщины на фотографии, просят сообщить на горячую линию "102" МВД, а также в Пираллахинский РУП по телефонам: (012) 457-02-02 и (050) 670-08-06.
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