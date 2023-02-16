В Ходжалы произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщил АПА старший инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов, в Ходжалинский районный отдел полиции поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в районе села Чанагчы, передает Day.Az.

Автомобиль "Мерседес", управляемый жителем Астаринского района Гылманом Рагимовым, врезался в бетонное заграждение на обочине дороги, после чего перевернулся. В результате происшествия водитель и пассажир, житель Товузского района Шинасин Ниязов 1994 года рождения, получили различные телесные повреждения. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь, они госпитализированы, движение транспорта на территории восстановлено.

Раследование продолжается.