Предан земле Гюндюз Назарзаде, погибший при землетрясении в Турции

Похоронен один из азербайджанских студентов, погибших при землетрясении в Турции.

Как сообщает в четверг Day.Az, погибший в результате землетрясения Гюндюз Назарзаде был предан земле на городском кладбище Сумгайыта.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. В результате землетрясения в Турции погибли 10 граждан Азербайджана.