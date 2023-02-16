https://news.day.az/society/1538593.html Предпринимаются важные шаги для укрепления медиаграмотности - Ахмед Исмайлов
Предпринимаются важные шаги для укрепления медиаграмотности - Ахмед Исмайлов
Предпринимаются важные шаги для укрепления медиаграмотности.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмайлов, выступая на тренинге-семинаре на тему "Эффективная коммуникация".
По его словам, в настоящее время ведется активная работа по повышению профессионализма журналистов.
"Проводятся тренинги для сотрудников соответствующих государственных органов, предпринимаются важные шаги по укреплению медиаграмотности", - сказал он.
Отметим, что тренинг-семинар проводится Министерством науки и образования совместно с Агентством развития медиа Азербайджана.
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