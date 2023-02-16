https://news.day.az/society/1538603.html Ожидается утверждение новых положений научных учреждений Министерства науки и образования
Ожидается утверждение новых положений научных учреждений Министерства науки и образования
Ожидается утверждение новых положений о деятельности научных учреждений, подведомственных Министерству науки и образования Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал советник министра науки и образования Эльнур Насибов на тренинге-семинаре - "Эффективная коммуникация", проведенном Министерством науки и образования совместно с Агентством развития медиа Азербайджана.
"Развитие коммуникаций в наших учреждениях также является одним из ключевых направлений. В этом направлении нами предпринимаются ряд мер",- сказал он.
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