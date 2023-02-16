В Баку за взятку арестован следователь

Арестован следователь следственного управления Государственной пограничной службы (ГПС) Ниджат Аджалов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, он признан виновным в получении взятки в крупном размере.

Согласно обвинению, капитан Н.Аджалов получил 25 000 манатов от семьи арестованного за наркоторговлю Фаига Мамедова, пообещав освободить его.

Мать осужденного Махсати Мамедова сообщила, что в прошлом году упомянутый следователь брал у них взятки. Отмечается, что после ареста Ф.Мамедова расследование было поручено Ниджату Аджалову, который пообещал членам семьи, что вызволит арестованного из тюрьмы через несколько дней. По утверждению, следователь получил часть денег во дворе ГПС.

Было проведено расследование, в отношении Н.Аджалова возбуждено уголовное дело по статье 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК АР. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Материалы дела направлены на рассмотрение в Бакинский военный суд.