Из Сумгайыта в Турцию направлена очередная партия гуманитарной помощи

В целях поддержки жертв землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике и повлекшего многочисленные человеческие жертвы, исполнительными властями городов и районов Азербайджанской Республики в братскую страну ежедневно направляется гуманитарная помощь.

Как сообщает Day.Az, обеспечение теплыми убежищами людей, которые в настоящее время остаются без крова в зоне бедствия, является одним из наиболее важных вопросов. С этой целью исполнительными властями городов и районов Азербайджана заказаны 90 современных домов модульного типа, которые поэтапно отправляются в Турцию.

В таких 1 и 2-комнатных домах, изготовленных с использованием высококачественных материалов и в короткие сроки, есть все необходимые условия для проживания 10-12 человек.

13 февраля четыре дома модульного типа были уже отправлены исполнительной властью города Сумгайыт, а 15 февраля в братскую Турцию были отправлены еще 20 домов, изготовленных по заказу ИВ Мингячевирского, Кюрдамирского, Геранбойского, Джалилабадского и Тертерского районов.

А сегодня исполнительная власть города Сумгайыт отправила в Турцию еще 4 модульных дома.

К концу недели все 90 современных модульных домов будут доставлены в зону стихийного бедствия.

Кроме того, с первых дней трагедии ИВ городов и районов Азербайджана закупают и отправляют в братскую Турцию теплую одежду, постельное белье, продукты питания, промышленные товары, лекарственные препараты, обогреватели, генераторы, палатки, необходимые пострадавшим. До сих пор гуманитарная помощь, организованная исполнительной властью 57 городов и районов, была направлена в Кахраманмараш, Малатью, Адыяман и другие регионы Турции.

Отправка гуманитарной помощи в зону стихийного бедствия городскими и районными властями Азербайджана будет продолжена.