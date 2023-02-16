https://news.day.az/society/1538651.html В Баку изменена схема движения пяти автобусов
В Баку изменена схема движения пяти автобусов
Сегодня в Баку временно изменена схема движения регулярных маршрутов №№6, 10, 53, 77 и 205. Движение организовано по альтернативным улицам и проспектам.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.
Изменения в схеме движения маршрутов связаны с ремонтными работами, проводимыми на улице Истиглалият в Сабаильском районе.
Движение регулярных маршрутов №№6, 10, 53 и 205 будет организовано по улице Истиглалият, проспекту Азербайджан, улице А.Джавада, маршрута №77 - по улицам А.Шаига, М.Алиева, М.Мухтарова, Ахмеда Джавада.
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