В Баку пройдут ярмарки «Из села в город»

18-19 февраля Министерство сельского хозяйства проведет воскресные ярмарки "Из села в город". Основная цель организации ярмарок - создать альтернативный канал реализации продукции для местных фермеров и вместе с тем полностью обеспечить жителей города сезонной сельскохозяйственной продукцией.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью и обеспечению информации министерства, в воскресных ярмарках примут участие более 70 фермеров из 56 районов. Фермеры выставят на продажу около 80 наименований сельхозпродукции и продовольственных товаров.

С целью контроля за качеством выставленной на продажу продукции на ярмарках будут функционировать выездные пищевые лаборатории Агентства продовольственной безопасности Азербайджана. Граждане, воспользовавшись услугами лаборатории, смогут узнать о показателях качества любой выставленной на продажу на ярмарке продукции.

Отметим, что участие фермеров в ярмарках будет бесплатным. Так, фермеры, принимающие участие в ярмарках, смогут бесплатно пользоваться прилавками, весами, холодильниками и другими необходимыми материалами и оборудованием. Кроме того, фермерам, испытывающим трудности в доставке своей продукции на ярмарку, будет оказана логистическая поддержка, и продукция будет доставляться непосредственно с их ферм по адресам, где проходит ярмарка.

Воскресные ярмарки "Из села в город" будут проходить по следующим адресам:

Наримановский район, улица Фатали хана Хойского, 5 (рядом со станцией метро "Гянджлик");

Бинагадинский район, улица Сулеймана Сани Ахундова, дом 5Б (рядом с кинотеатром "Инглаб").