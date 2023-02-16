Отправленная по железной дороге гуманитарная помощь прибудет в Турцию в течение трех дней - Ровшан Рустамов
С железнодорожной станции Баладжары в братскую Турцию отправлена гуманитарная помощь.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сегодня сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.
"До сегодняшнего дня гуманитарная помощь направлялась из Азербайджана в Турцию воздушным и наземным транспортом. В настоящее время мы отправляем гуманитарную помощь грузовым поездом из 25 контейнеров. Этот поезд прибудет в братскую Турцию в течение 3 дней по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс", - сказал он.
Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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