https://news.day.az/society/1538690.html В Баку работник автомастерской украл Lexus
В Баку работник автомастерской украл Lexus
В Низаминском районе Баку из автосервиса был угнан внедорожник Lexus.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, по горячим следам сотрудники 23-го отделения Управления полиции Низаминского района задержали подозреваемого в угоне мастера автосервиса, жителя столицы Гурбана Ахмедова.
По данному факту ведется расследование.
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