В Баку работник автомастерской украл Lexus
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В Низаминском районе Баку из автосервиса был угнан внедорожник Lexus.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, по горячим следам сотрудники 23-го отделения Управления полиции Низаминского района задержали подозреваемого в угоне мастера автосервиса, жителя столицы Гурбана Ахмедова.

По данному факту ведется расследование.