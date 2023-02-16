Модульные дома из Азербайджана будут собраны в одном из регионов, пострадавших от землетрясения

В Турции ведутся работы по сбору модульных домов, отправленных из Азербайджана с целью оказания помощи пострадавшим от землетрясения, в одном из регионов, пострадавших от стихийного бедствия.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал журналистам посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи.

"Эти дома будут собраны в одном регионе и использованы в качестве временного убежища. В первый день трагедии в Азербайджане шли непрерывные работы, в Турцию были отправлены 15 большегрузов. Гуманитарная помощь, отправляемая по железной дороге и сейчас, отражает искренность 10-миллионного Азербайджана. Турция не забудет, что азербайджанский народ был рядом с ней в такие тяжелые дни", - сказал он.

Отметим, что сегодня с участием председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшана Рустамова и чрезвычайного и полномочного посла Турции в Азербайджане Джахита Багчи с железнодорожной станции Баладжары в братскую Турцию был отправлен гуманитарный груз в составе 25 контейнеров.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.