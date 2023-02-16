Азербайджанский специалист помог спасти из-под завалов 14 человек в Турции благодаря специальному техническому устройству
Азербайджанский специалист Джейхун Халилов спас 14 человек в районе землетрясения в Турции благодаря специальному техническому устройству.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trt Haber, Джейхун Халилов примкнул к поисково-спасательным работам в Кахраманмараше.
По его словам, прибор, состоящий из двух камер и специального диктофона, способен отображать ситуацию под завалами и обеспечивать возможность взаимодействия.
С помощью этого устройства первоначально удалось спасти из-под завалов 9 февраля 17-летнюю девушку.
Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
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