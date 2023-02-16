https://news.day.az/society/1538736.html Обсуждены направления развития сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией - ФОТО
Обсуждены направления развития сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией - ФОТО
Находящийся с визитом в Венгрии министр труда и социальной защиты населения Азербайджана, сопредседатель Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии Сахиль Бабаев встретился с генеральным директором Офиса президента Венгрии Тамашем Шандой и министром экономического развития Венгрии Мартоном Надью, сообщает в четверг Day.Az.
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