Обсуждены направления развития сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией

Находящийся с визитом в Венгрии министр труда и социальной защиты населения Азербайджана, сопредседатель Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии Сахиль Бабаев встретился с генеральным директором Офиса президента Венгрии Тамашем Шандой и министром экономического развития Венгрии Мартоном Надью, сообщает в четверг Day.Az.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.