https://news.day.az/society/1538771.html Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане - ФОТО
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 243 человека, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 72, вторую - 64, три и более - 95, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 12 человек.
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