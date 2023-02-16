Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 243 человека, сообщает Day.Az в четверг со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 72, вторую - 64, три и более - 95, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 12 человек.