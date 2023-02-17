На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Проспект Гейдара Алиева, основная и вспомогательная дороги в направлении центра;

2. Трасса Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

3. Проспект Зии Буньятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова, в сторону станции метро "20 января";

4. Круг "20 января";

5. Улица Юсифа Сафарова, в направлении проспекта Гейдара Алиева;

6. Тбилисский проспект, в обе стороны;

7. Улица Рашида Бейбутова, в сторону ЦБ;

8. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар, в сторону парка "Деде Горгуд";

9. Улицы 28 Мая и Дилары Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

10. Проспект "8 Ноября", от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в сторону центра;

11. Улица Узеира Гаджибейли, от моста Джаваншир до пересечения с проспектом Азадлыг;

12. Улица Афияддина Джалилова, в сторону улицы Юсифа Сафарова;

13. Проспект Микаила Усейнова, в сторону круга "Азнефть", напротив Площади Флага;

14. Заторы наблюдаются в направлении Бинагадинского шоссе, м. Проспект Азадлыг.