https://news.day.az/society/1538839.html Смертельное ДТП в Сиязане
Смертельное ДТП в Сиязане
На автомагистрали Баку-Губа произошло тяжелое ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили в пятницу Day.Az в МВД Азербайджана, инцидент произошел на участке дороги на территории Сиязанского района.
Автомобиль марки Mercedes Vito с государственным номерным знаком 77-CY-723, двигаясь в направлении Губы, потерял управление и столкнулся с автомобилем марки Opel с номерным знаком 50-DL-063, двигавшимся в противоположном направлении.
В результате инцидента двое пассажиров Mercedes Vito погибли, 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести. По данному факту проводится расследование.
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