Один из пострадавших в ДТП на автомагистрали Баку-Губа скончался в больнице

В результате ДТП произошедшего на участке автодороги Баку-Губа, на территории Сиязанского района, 8 человек были госпитализированы в Сиязанский лечебно-диагностический центр при TƏBIB.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB), пострадавшим были оказаны необходимые медицинские услуги. Не удалось спасти жизнь одного из участников дтп, который был помещен в отделение интенсивной терапии медицинского учреждения в критическом состоянии.

Лечение двоих пострадавших, состояние которых оценивается как тяжелое, продолжается в отделении интенсивной терапии. Еще пять человек находятся в отделении неотложной медицинской помощи.

Отметим, что сегодня автомобиль марки Mercedes Vito с государственным номерным знаком 77-CY-723, двигаясь в направлении Губы, потерял управление и столкнулся с автомобилем марки Opel с номерным знаком 50-DL-063, двигавшимся в противоположном направлении.

В результате инцидента двое пассажиров Mercedes Vito погибли, 8 получили телесные повреждения различной степени тяжести.