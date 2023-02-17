https://news.day.az/society/1538889.html В Уджаре совершен налет на дом
В Уджаре совершен налет на дом
В Уджаре был совершен налет на дом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Уджарский РУП с соответствующим заявлением обратилась Гасанова Нурайя Мирза гызы.
Женщина утверждает, что, когда она была одна на ее дом был совершен налет, двое мужчин в черных масках связали ей руки скотчем и забрали из-под матраса в спальне дома семь тысяч манатов наличными.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны Керимов Мушфиг Джаваншир оглу и Керимов Джаваншир Ибад оглу.
Расследование продолжается.
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