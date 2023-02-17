В Уджаре совершен налет на дом

В Уджаре был совершен налет на дом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в Уджарский РУП с соответствующим заявлением обратилась Гасанова Нурайя Мирза гызы.

Женщина утверждает, что, когда она была одна на ее дом был совершен налет, двое мужчин в черных масках связали ей руки скотчем и забрали из-под матраса в спальне дома семь тысяч манатов наличными.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в качестве подозреваемых задержаны Керимов Мушфиг Джаваншир оглу и Керимов Джаваншир Ибад оглу.

Расследование продолжается.