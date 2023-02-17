https://news.day.az/society/1538892.html ГЭЦ проведет очередной экзамен для госслужащих
ГЭЦ проведет очередной экзамен для госслужащих
Объявлен график тестовых экзаменов для продолжения деятельности на государственной службе, запланированных Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) в 2023 году.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, с учетом обращений госслужащих принято решение о проведении еще одного экзамена 18 марта.
Даты регистрации на экзамен будут объявлены в ближайшие дни.
Лица, принятые на государственную службу и желающие продолжить деятельность на госслужбе, должны принять участие в экзаменах в зависимости от срока истечения полученного сертификата. Изменений в график экзаменов не предусматривается.
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