Водительские права граждан Азербайджана будут признаны в ОАЭ

На сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение Меморандум "О взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.

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