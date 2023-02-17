https://news.day.az/society/1538922.html Водительские права граждан Азербайджана будут признаны в ОАЭ
Водительские права граждан Азербайджана будут признаны в ОАЭ
На сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение Меморандум "О взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерством внутренних дел Объединенных Арабских Эмиратов", сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.
После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.
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