Последняя ситуация в оползневых зонах Азербайджана

Увеличение интенсивности осадков сезонного характера привело к активизации локальных оползней в южном регионе страны.

Об этом сообщил в пятницу в ответ на запрос Trend начальник Национальной геологоразведочной службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев, передает Day.Az.

По его словам, активизация локальных оползневых зон наблюдалась в основном в Лянкяране и Лерике.

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