В Азербайджане субъекты медиа освобождаются от налогов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана было вынесено на обсуждение изменение в Налоговый кодекс.

В соответствии с изменением предлагается освободить от налога на прибыль, подоходного налога и упрощенного налога доходы, полученные субъектами медиа (физическими (за исключением журналистов) или юридическими лицами), осуществляющими публикацию и (или) распространение массовой информации, в том числе доходы от рекламы, а также материальную помощь, предоставляемую им соответствующим государственным учреждением.

В то же время представление медиа-продукции, производимой медиа-субъектами, также освобождается от налога на добавленную стоимость.