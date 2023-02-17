Какой будет погода в субботу?

Обнародован прогноз погоды на 18 февраля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами без осадков, будет дуть усиливающийся южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-3° тепла, днем 6-10 ° тепла. Атмосферное давление упадет с 770 мм рт.ст. до 766 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, в некоторых местах будет туман. В некоторых местах западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 3°мороза до 2° тепла, днем 9-14° тепла, ночью в горах 10-15° мороза, днем 0-5 ° мороза.