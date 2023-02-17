В Лянкяране ограбили и убили пожилую женщину

В одном из домов села Юхарынювяди Лянкяранского района от ножевых ранений скончалась Зумруд Алиева (1952 г.р.).

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, информация об этом поступила в полицию 17 февраля.

В ходе предварительного расследования было установлено, что убийство совершено в корыстных целях.

Из дома были похищены деньги и золотые украшения на общую сумму 5 тысяч манатов.

Сотрудники полиции и прокуратуры принимают оперативно-розыскные меры по выявлению и задержанию лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления.