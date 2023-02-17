https://news.day.az/society/1538980.html В Лянкяране ограбили и убили пожилую женщину
В Лянкяране ограбили и убили пожилую женщину
В одном из домов села Юхарынювяди Лянкяранского района от ножевых ранений скончалась Зумруд Алиева (1952 г.р.).
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, информация об этом поступила в полицию 17 февраля.
В ходе предварительного расследования было установлено, что убийство совершено в корыстных целях.
Из дома были похищены деньги и золотые украшения на общую сумму 5 тысяч манатов.
Сотрудники полиции и прокуратуры принимают оперативно-розыскные меры по выявлению и задержанию лица или лиц, подозреваемых в совершении преступления.
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