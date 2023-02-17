В Cinema Plus ТЦ 28 Mall состоялась премьера фильма "Bir qatilin etirafı"

В Cinema Plus ТЦ 28 Mall состоялась премьера проекта - короткометражного фильма "Bir qatilin etirafı" (Признание убийцы), реализованного MEDİ-ART, сообщает Day.Az.

На открытии руководитель MEDİ-ART, доктор медицинских наук Араз Алигулиев отметил, что реализация проекта направлена на борьбу с курением, привлечение к борьбе с этим пагубным пристрастием представителей различных организаций, социальных слоев, врачей различных специальностей, повышение осведомленности граждан о вреде курения, которое приводит к многочисленным заболеваниям.

Ведущей мероприятия была телеведущая Фируза Джалилова. Антигерой картины - сигарета в образе привлекательной девушки. Это убийца, который на протяжении всего фильма затуманивает мозг молодого человека, затягивая в свою паутину всеми возможными способами, в конце концов достигая своей цели. Слоган фильма также был выбран в соответствии с сюжетной линией: "Не сигареты убивают, а зависимость!". По словам главного продюсера фильма, ведущей вечера Фирузы Джалиловой: "Если ты склонен к зависимостям, то даже без сигарет ты найдешь в жизни свой кошмар".

Среди гостей были общественные деятели и представители различных организаций и структур, которые поделились своим мнением о вреде курения и борьбе с ним.