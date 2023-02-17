В Баку задержаны иностранцы с фальшивыми долларами

В Баку задержаны иностранные граждане, которые пытались обменять в банке фальшивые доллары.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

16 февраля около 14:00 двое иностранцев сдали в один из банков в Ясамальском районе 12 фальшивых 50-долларовых купюр.

Они были задержаны сотрудниками Управления охраны района и переданы в 26-е отделение полиции.

По данному факту проводится расследование.