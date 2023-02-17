https://news.day.az/society/1539029.html В Баку задержаны иностранцы с фальшивыми долларами
В Баку задержаны иностранцы с фальшивыми долларами
В Баку задержаны иностранные граждане, которые пытались обменять в банке фальшивые доллары.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
16 февраля около 14:00 двое иностранцев сдали в один из банков в Ясамальском районе 12 фальшивых 50-долларовых купюр.
Они были задержаны сотрудниками Управления охраны района и переданы в 26-е отделение полиции.
По данному факту проводится расследование.
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