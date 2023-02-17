Задержана добработница, подозреваемая в краже 39 000 манатов

В полицию поступила информация о том, что в одной из квартир дома, расположенного на улице Н.Алиева Хатаинского района Баку, при невыясненных обстоятельствах были похищены 38 750 манатов.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Хатаинского РУП, были выявлены подозрения в том, что кражу совершила Ляман Джахангирова,

работавшая домработницей в этой квартире.

Следствие установило, что в период с 28 декабря 2022 года по 14 февраля 2023 года домработница украла в общей сложности 38 750 манатов.

По данному факту в районном управлении полиции возбуждено уголовное дело по статьям УК АР 177.2.3 (кража с незаконным проникновением в жилище) и 177.2.4 (кража с причинением значительного ущерба).

Подозреваемая в совершении преступления Л.Джахангирова была задержана и передана следствию.