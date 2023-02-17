https://news.day.az/society/1539058.html В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 090 человек вылечились, 10 102 скончались, число активных больных - 128.
За прошедшие сутки проведено 932 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 511 832 теста.
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