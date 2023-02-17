В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

За прошедшие сутки выявлен один случай смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 828 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 090 человек вылечились, 10 102 скончались, число активных больных - 128.

За прошедшие сутки проведено 932 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 511 832 теста.