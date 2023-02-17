Сколько вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане?

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 215 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 59, вторую дозу получили 57 человека, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 75, бустер-дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 24 человека.