Пожар в жилом доме в Нахчыване

В городе Нахчыван произошел пожар в жилом доме.

Как сообщили в пятницу Day.Az в МЧС Азербайджана, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного во 2-м микрорайоне в город Нахчыван.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.