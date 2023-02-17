https://news.day.az/society/1539069.html Пожар в жилом доме в Нахчыване - ФОТО - ВИДЕО
Пожар в жилом доме в Нахчыване - ФОТО - ВИДЕО
В городе Нахчыван произошел пожар в жилом доме.
Как сообщили в пятницу Day.Az в МЧС Азербайджана, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного во 2-м микрорайоне в город Нахчыван.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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