Погодные условия не повлияли на междугороднее автобусное сообщение
Регулярные межрайонные и междугородние автобусные рейсы осуществляются согласно расписанию.
Об этом сказали в пятницу Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
В агентстве отметили, что снежная погода, наблюдаемая в районах и Баку, не повлияла на расписание и движение автобусов.
"В связи с погодными условиями, для обеспечения безопасной и бесперебойной работы автобусов на межрайонных и междугородних регулярных маршрутах, региональным автовокзальным комплексам были даны соответствующие поручения", - добавили в агентстве.
Агентство неоднократно предупреждало перевозчиков о подготовке транспорта к зимнему сезону и необходимости принятия для этого необходимых мер.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре