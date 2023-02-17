Погодные условия не повлияли на междугороднее автобусное сообщение

Регулярные межрайонные и междугородние автобусные рейсы осуществляются согласно расписанию.

Об этом сказали в пятницу Day.Az в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

В агентстве отметили, что снежная погода, наблюдаемая в районах и Баку, не повлияла на расписание и движение автобусов.

"В связи с погодными условиями, для обеспечения безопасной и бесперебойной работы автобусов на межрайонных и междугородних регулярных маршрутах, региональным автовокзальным комплексам были даны соответствующие поручения", - добавили в агентстве.

Агентство неоднократно предупреждало перевозчиков о подготовке транспорта к зимнему сезону и необходимости принятия для этого необходимых мер.