Тяжелое ДТП в Хачмазе
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В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на автодороге Гандоб-Ялама. В результате столкновения двух автомобилей погибли 3 человека.

Расследование по факту аварии продолжается.