https://news.day.az/society/1539097.html Тяжелое ДТП в Хачмазе - есть погибшие
Тяжелое ДТП в Хачмазе - есть погибшие
В Хачмазском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на автодороге Гандоб-Ялама. В результате столкновения двух автомобилей погибли 3 человека.
Расследование по факту аварии продолжается.
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