О многомерности мира через призму Мираджа

Автор: Теймур Атаев

Дата Мираджа (вознесение пророка Мухаммада на небеса) в 2023 году приходится на ночь с 17 на 18 февраля

Вознесение

Под Мираджем в исламе подразумевается вознесение пророка Мухаммада (да благословит и приветствует его Аллах) на небеса, в сопровождении ангелов (год 619-й).

В Коране говорится: "Пречист Тот, Кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему некоторые из Наших знамений, из Заповедной мечети в мечеть аль-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение" (Коран 17:1). Под "неприкосновенной мечетью" подразумевается мекканская Масджид аль-Харам (Мекка); под "отдаленнейшей" - Аль-Акса (Иерусалим). Призванный архангелом Джибрилом (Гавриил) посланник Мухаммад, находившийся в своем жилище в Мекке в состоянии между сном и бодрствованием, перенесся из Мекканской мечети в Иерусалим. Здесь, на месте древнего храма Сулеймана (Соломона), Пророк стал предстоятелем (имамом) на молитве, в которой приняли участие древние пророки. Вслед за чем на Бураке (верховое животное) вознесся (мирадж) сквозь Семь небес.

Врата первого неба ему открыл Адам. Здесь же Посланни Мухаммад был допущен увидеть одну из отдушин ада и райские сады. На втором небе Мухаммаду встретились пророки Йахйа (Иоанн Креститель) и Иса (Иисус), на третьем - Йусуф (Иосиф), на четвертом - Идрис (Енох), на пятом - Харун (Аарон), его брат Муса (Моисей) - на шестом, на седьмом - Ибрахим (Авраам).

С седьмого неба Пророк явился к престолу Аллаха для беседы с Ним. Именно здесь Всевышний предписал совершение пятикратной суточной молитвы. Вернувшись на Бураке в свое жилище, пророк успел подхватить сосуд, опрокинутый (не сознательно ли?) Джибрилом при отправлении в путь (из нее не успела вытечь вода), а также узрел, что постель его не остыла. Когда Посланника спросили, видел ли он Аллаха в своем ночном путешествии, пророк ответил: "Я видел свет и сейчас его вижу".

Весьма симптоматично, что тема вознесения присутствует в Коране и в иной ипостаси: "И сказали: "Воистину, мы убили Мессию Ису (Иисуса), сына Марьям (Марии), посланника Аллаха". Однако они не убили его и не распяли, а это только показалось им... О нет! Это Аллах вознес его к Себе"(Коран 4:157-158); "Вот сказал Аллах: "О Иса (Иисус)! Я упокою тебя и вознесу тебя к Себе" (Коран, 3:55).

Тем самым, Иисус оказался единственным человеком на земле (Земле) на все времена, кого Господь забрал к Себе живым (всем остальным предписана смерть и возрождение для Суда Всевышнего). Важнейший нюанс тут в том, что в преломление к Иисусу временной ракурс и путь на небеса не раскрывается. А в контексте посланника Мухаммада фигурирует и время, и пространство, и вектор движения.

Временно-пространственный фактор в обрамлении Корана и науки

В целом, аспект скорости и времени выделяется Откровением неоднократно, причем в совершенно различных ракурсах. "День у твоего Господа равен тысяче лет по тому, как вы считаете" (Коран, 22:47), - подчеркивается Кораном. При этом Аллах "управляет делами с неба до земли, а затем они опять восходят к Нему в течение дня, который продолжается тысячу лет по тому, как вы считаете"(Коран 32:5). Кроме того, "ангелы и Дух (Джибриль) восходят к Нему в течение дня, равного пятидесяти тысячам лет" (Коран 70:4). Непосредственно в преломление к кораническому Часу детализируется, что "в тот день Аллах соберет их, словно они пробыли на земле или в могилах всего лишь один дневной час" (Коран 10:45). Возможно, кому-то эти цифровые детали покажутся несоответствующими действительности, если не сказать, нереальными. Однако, далеко не все столь однозначно. Так, отмечая зависимость времени и скорости от гравитации, известный исследователь аномальных явлений Юрий Фомин просчитал, что на поверхности Солнца время течет в 28 раз быстрее, чем на Земле, а на Марсе наоборот, гораздо медленнее. Полет на Марс должен занять по земным часам примерно год. При этом время на часах космонавтов составит около 80 лет. Поэтому, с его слов, "оставаясь в привычном, трехмерном мире и подчиняясь его законам, мы не можем далеко отрываться от Земли. Но мир отнюдь не трехмерен!". По расчетам ученого, даже на околоземной орбите месяц равен году (1).

В свою очередь, эстонский ученый Харри Ыйглане, ссылаясь на существующее "гравитационное смещение спектральных линий", предсказанное общей теорией относительности (ТО), фиксировал, что вблизи больших масс время протекает медленнее, чем возле малых. Его замедленное течение в сильном гравитационном поле - одно из следствий все той же общей ТО. Как и в специальной ТО, здесь образуется четырехмерное пространство-время. Причем присутствие масс создает данный четырехмерный мир искривленным - это выраженный на языке геометрии физический факт, означающий (в т.ч.), что существующее в пространстве гравитационное поле изменяет как скорость течения времени, так и пространственные расстояния" (2).

Правда, уже цитируемый Ю.Фомин говорит, что иногда "мы в испуге кричим о потусторонних силах", вместо заключения о непознаваемости мира "более высокой мерности для трехмерного сознания". Однако, как уже отмечал автор, "конечно, мы не можем осознать многого вплоть до сего дня. Но ведь постепенность не возбраняется (если и не предусматривается Аллахом!). Непосредственно Откровения Господа раскрывались пророку Мухаммаду не сразу: "Не торопись читать Коран, пока ниспослание откровения тебе не будет завершено, и говори: "Господи! Приумножь мои знания" (Коран, 20:114); "Мы разделили Коран для того, чтобы ты читал его людям не спеша. Мы ниспослали его частями" (Коран, 17:106). Из чего просматривается намеренное доведение Всевышним Своих слов до человека постепенно, т.к. для их осознания (понимания, прочувствования) необходимы время и знания" (3).

Многомерность мира и человека

Что касается аспекта многомерности, знаем ли мы на сегодня все измерения окружающего нас Мира, или это только длина, ширина и высота, в качестве составляющих трехмерного пространства? Но даже при признании четвертой координаты - времени - как близко мы приближаемся к пониманию происходящего вокруг нас, да и с нами? Элементарно, насколько виртуальное пространство действительно или недействительно? Возможно ли переплетение реального и эфемерного? До какой степени был прав блестящий аргентинский писатель Хулио Кортасар в своих "играх" со временем? А "Барьер" прекрасного болгарского прозаика Павла Вежинова - просто название интереснейшего произведения или мысли о границах познаваемого и непознаваемого в Мире? Сколько вопросов и сколько отсутствующих ответов на них? Может, потому что мир, все же, многомерен? Но, если так, то в каких параметрах и до каких пределов? Размышляя в этом направлении, можем ли мы, признавая многомерность мира (живя в нем), игнорировать данный фактор в преломление к себе, как минимум, в ракурсе чувственного восприятия того, что "за горизонтом"?

Следовательно, вполне вероятно, что чувственный сегмент веры является показателем этой "многомерности" (пусть отчасти). В таком случае, молитвы, о которой пророк Мухаммад беседовал с Аллахом на небесах, можно воспринимать в качестве духовного мираджа. Безусловно, приказ о молитве Джибрил передал Мухаммаду еще на заре его пророческой миссии, и мусульмане совершали молитвы до Мираджа. Но о пятикратном намазе и вознаграждении за него Аллах сообщил пророку без посредников, напрямую, так сказать. Значит, совершение молитвы - это не просто обряды и телодвижения, а духовная связь с Аллахом, вне пространства (в глобальном смысле). Да, ты обращаешься ко Всевышнему в конкретном месте и конкретное время. Но параллельно молящийся поглощается пространством (если не поглощает его сам), потому что он здесь и сейчас, но, в то же время, вне четких границ. В мольбах молящийся - как бы парит (над собой?), окунаясь в свое прошлое, настоящее и мечтая о будущем, т.е. личность - над временем и пространством (или, опять-таки, они в нем).

Но это, как бы парадоксально не звучало, реальная жизнь (или жизнь в реалии). Однако, разве сие удивительно, в особенности на фоне воспоминаний о пророке Иисусе? Да, "воистину, Иса (Иисус) перед Аллахом подобен Адаму. Он сотворил его из праха, а затем сказал ему: "Будь!" - и тот возник". Но при этом, "Мессия Иса (Иисус), сын Марьям (Марии), является посланником Аллаха, Его Словом, которое Он послал Марьям (Марии), и духом от Него" (Коран, 4:171). А как расценивать констатацию, что "Мы даровали ему [пророку Иисусу] Инджил (Евангелие), в котором было верное руководство и свет" (Коран 5:46)? Что есть понятие свет? Просто яркость? Или ракурс сияния в широчайшем смысле термина? Не на это ли озарение (в прямом и переносном смысле слова), сопровождающее его, акцентировал внимание Посланник, отвечая на вопрос о встрече воочию с Аллахом во время своего ночного путешествия?

Наверное, легче всего отрицать многомерность, ставя в основу всего и вся исключительно реально осязаемое или разумно воспринимаемое. Но давайте не сбрасывать со счета еще один нюанс из Откровения. В Коране Аллах неоднократно использует слова: "предполагают, кажется, казалось, показалось". А это говорит (в т.ч.) о том, что некоторые моменты нам лишь как-то представляются, т.е. мы не знаем много наверняка: "У них нет об этом никакого знания. Они лишь делают предположения" (Коран, 45:24); "хотя предположение не может заменить истину" (Коран, 53:28); "Мирская жизнь кажется неверующим прекрасной" (Коран, 2:212); наконец: "...они не убили его и не распяли, а это только показалось им" (Коран, 4:157). А вот аят, в буквальном смысле звучащий в преломление к нашей теме: "...расстояние показалось им дальним" (Коран, 9:42).

Наверняка, человечеству все же нужно время для осознания многого, но поддастся разгадка (в определенный Господом промежуток) тем, "кто стремится снискать Его довольство". Именно их "Аллах ведет по путям мира" (Коран, 5:16)! Посему автор, рассматривая категории времени и пространства, задавался вопросом, возможно ли их понимание без веры? (4).

Душа и духовное

Тонкость тут в том, что в человеке разговаривает далеко не только ведь тело, но, в особенности, сознание, душа. Не случайно, выдающийся русский ученый, пропагандист нравственности и духовности Дмитрий Лихачев под жизнью понимал, "прежде всего дыхание. Душа, дух!" (5). Да и как может быть по-другому, если индивидуум, "контактируя" с воздухом, водой, землей, аналогичными себе людьми, флорой, фауной и т.д. (материальный мир), "напрямую" общается с Богом (чувственный фактор).

Насколько представляется, это - результат многомерности человека (включая его духовность). Когда человек ощущает созданное Всевышним мироздание глобально, через призму реально осязаемого (физический фон) и чувственного (духовная парадигма).

По мнению автора, исключительно баланс взаимодействия индивида с Природой, через жизнь в гармонии с самим собой и окружением, однозначно приведет (приводит) к равновесию между разумным и чувственным восприятием действительности и ее многомерности. Что однозначно позволяет ощущать наличие следующей жизни, наше счастливое пребывание в которой напрямую зависит от наших мирских дней (дел) - вчерашних, сегодняшних и завтрашних.

1.Последний блеф Аполлона

http://www.ufolog.ru/publication/3219

2.Харри Ыйглане. В мире больших скоростей

http://all-fizika.com/article/index.php?id_article=2173

http://all-fizika.com/article/index.php?id_article=2169

3.Теймур Атаев. Насколько познаваем мир через призму ислама? http://www.islamrf.ru/news/faith/teology/6790/

4. Теймур Атаев. Пространство и время. Возможно ли понимание этих категорий без веры?

http://www.islamrf.ru/news/analytics/point-of-view/8743/

5.Дмитрий Лихачев. Письма о добром и прекрасном

http://fictionbook.ru/author/lihachev_dmitriyi_sergeevich/pisma_o_dobrom_i_prekrasnom/read_online.html?page=1