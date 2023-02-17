Обнародован объем помощи, отправленной в Турцию в рамках платформы «Братская помощь»

Обнародован объем помощи, направленной в рамках платформы "Братская помощь", которая создана для поддержки пострадавших от разрушительного землетрясения в Турции.

Как сообщает Day.Az, на данный момент помощь доставлена ​​104 грузовиками и 4 самолетами.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.